Pagelle Juventus Spezia 3-0 | Bernardeschi svolta la gara | Morata torna al gol

GoalItalia : Le pagelle di #JuveSpezia ?? Bernardeschi decisivo ?? Morata chirurgico ?? Vignali arruffone ?? Rabiot indolente [… - soccmagazine : Juventus-Spezia 3-0, le pagelle dei bianconeri: torna la vittoria - JManiaSite : #Bernardeschi entra e spacca la partita con due assist, sesta vittoria casalinga consecutiva per Pirlo #JuveSpezia - zazoomblog : Juventus-Spezia 3-0 le pagelle di CalcioWeb: entra Bernardeschi e cambia la partita poi il tris - #Juventus-Spezia… - morenoAlmare : RT @GoalItalia: Le pagelle di #JuveSpezia ?? Bernardeschi decisivo ?? Morata chirurgico ?? Vignali arruffone ?? Rabiot indolente [@romeoagre… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Juventus

Queste ledelladopo la vittoria per 3 - 0 sullo Spezia nell'anticipo della 25ª giornata: 6,5 Szczesny Per 60' gli basta stare allerta sui retropassaggi, poi sul gong para un rigore. 6 Danilo ...Entra e cambia la gara come mai aveva fatto prima nella sua storia alla. E' nella fuga ... LeA seguire nel corso della serata... Fantacalcio PROMOSSO: Szczesny . Tiene il clean sheet ...le pagelle Ripresa, la Juve è più determinata e ha altre due chance con McKennie e Ronaldo. Al 61' Pirlo inserisce Morata e Bernardeschi per McKennie e Frabotta: proprio i due nuovi entrati sono ...Szczesny 6,5 - Lo Spezia crea i presupposti per far male alla Juventus ma in fin dei conti non lo impensierisce mai. Pochissimi tiri in porta dei liguri. Bravo in pieno recupero nel respingere il rigo ...