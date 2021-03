Oculus Quest 2 potrebbe ottenere a breve il supporto per i 120Hz (Di martedì 2 marzo 2021) Oculus Quest 2 potrebbe ricevere un nuovo aggiornamento Questo mese che consentirà allo schermo di funzionare fino a 120Hz. Ciò segnerebbe la seconda volta che Oculus ha aumentato la frequenza di aggiornamento del suo dispositivo VR mobile. Oculus ha lanciato Quest 2 nell'ottobre 2020 e quando è arrivato sul mercato, i display del dispositivo funzionavano a 72Hz. Al momento del lancio, la società ha dichiarato che i 90 Hz sarebbero stati supportati e, come promesso, l'aggiornamento a 90 Hz è stato lanciato in tempo per Natale. John Carmack ha avvertito gli sviluppatori che non dovevano impostare i loro giochi in modo che girassero alla massima frequenza di aggiornamento disponibile, poiché erano in programma futuri update. Ancora a metà febbraio, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021)ricevere un nuovo aggiornamentoo mese che consentirà allo schermo di funzionare fino a. Ciò segnerebbe la seconda volta cheha aumentato la frequenza di aggiornamento del suo dispositivo VR mobile.ha lanciato2 nell'ottobre 2020 e quando è arrivato sul mercato, i display del dispositivo funzionavano a 72Hz. Al momento del lancio, la società ha dichiarato che i 90 Hz sarebbero stati supportati e, come promesso, l'aggiornamento a 90 Hz è stato lanciato in tempo per Natale. John Carmack ha avvertito gli sviluppatori che non dovevano impostare i loro giochi in modo che girassero alla massima frequenza di aggiornamento disponibile, poiché erano in programma futuri update. Ancora a metà febbraio, ...

