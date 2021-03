Nuovo Dpcm in arrivo. Scuole: verso la chiusura (Di martedì 2 marzo 2021) Alessandro Nunziati Attesa tra poche ore la firma di Mario Draghi sul Nuovo Dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, includendo dunque anche le festività di Pasqua. Il presidente del Consiglio, di concerto con la cabina di regia e i governatori, darà il via libera definitivo al Nuovo provvedimento. Due i nodi da Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 2 marzo 2021) Alessandro Nunziati Attesa tra poche ore la firma di Mario Draghi sulche sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, includendo dunque anche le festività di Pasqua. Il presidente del Consiglio, di concerto con la cabina di regia e i governatori, darà il via libera definitivo alprovvedimento. Due i nodi da Impronta Unika.

