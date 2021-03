NACON annuncia il Pro Compact Controller “Designed for Xbox” (Di martedì 2 marzo 2021) NACON è estremamente orgogliosa di annunciare che il Pro Compact Controller per Xbox Series XS, Xbox One e PC Windows 10 sarà disponibile in Europa dal 15 marzo. Questo Controller cablato personalizzabile è il primo accessorio della nuova linea di periferiche “Designed for Xbox” di NACON. “Il Pro Compact Controller ha davvero beneficiato dell’esperienza combinata di tutti i nostri team. Si distingue per la qualità strutturale e per tutte le opzioni di personalizzazione che offre – tutto ciò che ci si aspetta da un Controller professionale”, ha detto Yannick Allaert, direttore dello sviluppo degli accessori di NACON. “Dopo molti mesi di duro lavoro, ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 2 marzo 2021)è estremamente orgogliosa dire che il ProperSeries XS,One e PC Windows 10 sarà disponibile in Europa dal 15 marzo. Questocablato personalizzabile è il primo accessorio della nuova linea di periferiche “for” di. “Il Proha davvero beneficiato dell’esperienza combinata di tutti i nostri team. Si distingue per la qualità strutturale e per tutte le opzioni di personalizzazione che offre – tutto ciò che ci si aspetta da unprofessionale”, ha detto Yannick Allaert, direttore dello sviluppo degli accessori di. “Dopo molti mesi di duro lavoro, ...

tech_gamingit : NACON annuncia il Pro Compact Controller per Xbox Series, Xbox One e Windows 10 - oOShinobi777Oo : NACON annuncia il Pro Compact Controller per Xbox Series, Xbox One e Windows 10 -