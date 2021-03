Microsoft vuole reinventare lo smart working

(Di martedì 2 marzo 2021) Satya NadellaViva (Foto)C’è una cosa che ha accomunato molti di noi nel corso del 2020 (e sfortunatamente anche per buona parte del 2021, a quanto pare) e cioè la solitudine. L’essere fisicamente sconnessi dal posto di lavoro (inteso come luogo) non è una esperienza che sia andata sempre liscia. Certo, è come se avessimo partecipato tutti a un gigantesco esperimento sociale, dipendenti autonomi e collaboratori, ma anche studenti e tutte le persone che non hanno avuto più modo di interagire fisicamente con gli altri. Il sentimento che è emerso, sostiene, è quello della solitudine. “Nel corso dell’ultimo anno abbiamo vissuto un’evoluzione accelerata degli ambienti di lavoro nonché del nostro stile di vita“, dice Luba Manolova, Direttore della Divisione365 di ...

ashide_ : Il docente del convegno ha esordito dicendo di attivare tuttx le telecamere perché non vuole vedere amebe in pigiam… - Degione1 : #aveterottoicoglioni Maledetta Microsoft ma possibile che ogni mattino accendo il terminale e mi ritrovo a dover in… - godfrey_G_ : RT @Checco_Novello: La manifattura potenziata dall’intelligenza artificiale è il futuro dell’industria, ma ci vuole un nuovo approccio cult… - Checco_Novello : La manifattura potenziata dall’intelligenza artificiale è il futuro dell’industria, ma ci vuole un nuovo approccio… - aVg : La manifattura potenziata dall’intelligenza artificiale #AI è il futuro dell’industria, ma ci vuole un nuovo approc… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft vuole

Tom's Hardware Italia

. Sconti fino al 20% per la tua azienda. Surface, ultraleggeri e versatili. Iva inclusa. ...messo mano tardivamente mano alla materia" il presidente ha ammesso aggiungendo però che "Chi...Il 4 marzo è stata indetta un'udienza presso il Council of the District of Columbia: anche la giustiziavederci chiaro. E intanto lo Stato dello Iowa ha rescisso il contratto con. ...Disponibile solo per gli utenti iscritti al programma Insider, la patch evita l'exploit di una vulnerabilità sottostimata su Windows 10 ...Microsoft sarebbe al lavoro per migliorare la risoluzione dello streaming dei giochi sul Cloud dell’Xbox, per passarlo da 720p, la risoluzione attuale, a 1080p. Per fare il salto starebbero lavorando ...