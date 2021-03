Liceo Gullace | la preside | chiediamo più autonomia decisionale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Alla situazione dei contagi non e’ drammatica, ci sono delle classi in quarantena, ma un numero piuttosto ridotto. L’aspetto piu’ problematico da gestire per noi e’ la didattica al 50%, che ci costringe a lasciare meta’ classe a casa, ed e’ una modalita’ che non funziona”. Cosi’ Alessandra Silvestri, dirigente scolastica del’ di Roma, descrive le problematicita’ che sta riscontrando a scuola. Si dice “amareggiata per una scuola mezza vuota, che non funziona”, non tanto per gli effetti dei contagi, ma per la difficolta’ di applicare un’organizzazione imposta dall’alto. “Sono sempre stata favorevole alla didattica a distanza- continua la dirigente Silvestri- pero’ ora mi sto rendendo conto che la presenza giova molto agli studenti piu’ fragili. Non mi riferisco solo ai BES (bisogni educativi speciali), ma ...