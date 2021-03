Lega dice no al rinvio di Lazio-Torino ma i granata non scenderanno in campo. Gli scenari (Di martedì 2 marzo 2021) Questo pomeriggio è stato convocato d'urgenza il Consiglio di Lega per affrontare la questione dei protocolli Covid. È durato pochi minuti e subito dopo è uscita la notizia che il Consiglio ha ribadito l'intenzione di non far rinviare il match, Lazio-Torino va giocata. Sicuro però che il match non si disputerà per la mancata presentazione della compagine granata. Di sicuro si arriverà a seguire lo stesso iter di Juventus-Napoli e pertanto il giudice sportivo decreterà la sconfitta dei granata e un punto di penalizzazione. Poi la palla passa alla giustizia sportiva che quasi sicuramente farà giocare il match in primavera inoltrata. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 2 marzo 2021) Questo pomeriggio è stato convocato d'urgenza il Consiglio diper affrontare la questione dei protocolli Covid. È durato pochi minuti e subito dopo è uscita la notizia che il Consiglio ha ribadito l'intenzione di non far rinviare il match,va giocata. Sicuro però che il match non si disputerà per la mancata presentazione della compagine. Di sicuro si arriverà a seguire lo stesso iter di Juventus-Napoli e pertanto il giusportivo decreterà la sconfitta deie un punto di penalizzazione. Poi la palla passa alla giustizia sportiva che quasi sicuramente farà giocare il match in primavera inoltrata. ITA Sport Press.

