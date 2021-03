Lazio-Torino si gioca ai microfoni: infuocato botta e risposta (Di martedì 2 marzo 2021) Dichiarazioni che fanno rumore quelle rilasciate da alcuni protagonisti alla vigilia della gara fantasma tra Lazio e Torino Nuovi retroscena e appunti sparsi su Lazio-Torino, partita che sta facendo parlar di sé per il semplice motivo che, a prescindere da quello che verrà deciso, non si giocherà. La Lazio, anche attraverso comunicati ufficiali, come l’annuncio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 marzo 2021) Dichiarazioni che fanno rumore quelle rilasciate da alcuni protagonisti alla vigilia della gara fantasma traNuovi retroscena e appunti sparsi su, partita che sta facendo parlar di sé per il semplice motivo che, a prescindere da quello che verrà deciso, non si giocherà. La, anche attraverso comunicati ufficiali, come l’annuncio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

