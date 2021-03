Lazio-Torino, Lega riunita in un Consiglio d’emergenza per discutere del rinvio (Di martedì 2 marzo 2021) La Lega di Serie A s’è riunita in un Consiglio convocato d’urgenza, per affrontare la questione dei protocolli Covid, anche alla luce delle ordinanze della Asl di Torino e sulla gestione di Lazio-Torino. Lo apprende l’Ansa. Dopo una sorta di moral suasion esercita in mattinata dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che ha parlato di “oggettiva impossibilità di disputare Lazio-Torino”, il presidente della Lega Dal Pino fa un ulteriore tentativo in extremis di evitare la rottura regolamentare. Dal Pino avrebbe voluto rinviare la partita già ieri – scrive Calcio e Finanza – ma dopo una consultazione con tutti i club, la stragrande maggioranza dei presidenti gli ha chiesto di non farlo. Lasciando tutto così, col ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Ladi Serie A s’èin unconvocato d’urgenza, per affrontare la questione dei protocolli Covid, anche alla luce delle ordinanze della Asl die sulla gestione di. Lo apprende l’Ansa. Dopo una sorta di moral suasion esercita in mattinata dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che ha parlato di “oggettiva impossibilità di disputare”, il presidente dellaDal Pino fa un ulteriore tentativo in extremis di evitare la rottura regolamentare. Dal Pino avrebbe voluto rinviare la partita già ieri – scrive Calcio e Finanza – ma dopo una consultazione con tutti i club, la stragrande maggioranza dei presidenti gli ha chiesto di non farlo. Lasciando tutto così, col ...

SkySport : Niente rinvio, Lazio-Torino sarà un Juve-Napoli bis - SkySport : ULTIM'ORA ? Lazio-Torino, convocato d'urgenza il consiglio di Lega Si affronta la questione dei protocolli covid ?… - SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - Francesco_FBA : RT @CucchiRiccardo: La Lega non rinvia #LazioTorino. Ha ragione: applica il protocollo. Il #Torino non parte. Ha ragione: rispetta l'indi… - gabmartinsr : lazio e torino foi adiado ?? -