La “Voce” di Madame debutta a Sanremo 2021 | chi è la rapper 19enne

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 2 marzo 2021), nome d’arte di Francesca Calearo, è una giovane promessa della musica Rap che debutterà per la prima volta sul palco di.La diciannovenne della provincia di Vicenza, ha trovato il suo nome d’arte quasi per caso, incappandoci online: chiedendo ad un software come si sarebbe chiamata se avesse fatto la drag queen, la risposta è statae da lì, l’artista, ha deciso ufficialmente di adottarlo come pseudonimo. In un’ intervista rilasciata per Freeda,si è definita come “lanarrante di un’adolescente, parla di Francesca parlando delle cose più belle”, sottolineando ancora una volta la grinta che la caratterizza. L’arrivo del successo Il suo successo in ambito musicale è cominciato nel 2018, quando il calciatore Cristiano Ronaldo ha pubblicato una storia su ...