"La scuola non si chiude": parte la protesta sui social (Di martedì 2 marzo 2021) "La scuola non si chiude con nessun colore", "Vergognatevi se chiudete la scuola", "No alla dad", "Che sia arancione, giallo o rosso la scuola deve essere al primo posto!": mamme, nonne, zii, papà, si mostrano in foto su Facebook muniti di cartelli per contrastare le chiusure in atto e quelle che si profilano per le prossime settimane. "Ci troviamo nell'imminenza di provvedimenti che minacciano di far tornare la scuola al febbraio-marzo 2020 (laddove questo non è già accaduto). Consapevoli della necessità di misure per contenere l'epidemia e ridurre i contagi , sosteniamo che sia essenziale, per il presente e il futuro del Paese, adottare provvedimenti in grado di tutelare il diritto alla salute insieme al diritto all'istruzione. Richiamiamo le istituzioni italiane al senso di ...

