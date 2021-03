Ibrahimovic | la scelta per Sanremo lascia di stucco | dove alloggerà?

(Di martedì 2 marzo 2021) Zlatane la sua presenza acontinua a far discutere tutti. Ladell’attaccante del Milan sul suo alloggio sorprende tutti Il solito one man show, anche in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

IbraStyle83 : La scelta di #Ibrahimovic di andare a #Sanremo è sacrosanta, e l'accordo era stato fatto ancor prima di rinnovare i… - cippiriddu : Scelta pesantissima quella di Ibrahimovic. Panchinare il capitano è una cosa non di poco conto. - AndreaMarano11 : RT @saveriolakadima: Nella vita si può scegliere di essere anche Pilato. È una scelta libera, condivisibile o meno. Sbagliato però criticar… - saveriolakadima : Nella vita si può scegliere di essere anche Pilato. È una scelta libera, condivisibile o meno. Sbagliato però criti… - notgiorgiab : anche oggi una bella polemica nuova così i pseudo giornalisti hanno l’imbarazzo della scelta tra sanremo e ibrahimovic vs james -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic scelta

Sul palco accanto a Amadeus, Fiorello e Zlatanci sarà Matilda De Angelis ,come madrina della serata inaugurale, mentre Achille Lauro proporrà il primo dei suoi cinque misteriosi '...Unaprecisa assunta da Amadeus , che ha deciso di organizzare la 71ª edizione sulla scia di quella precedente. Tanti gli ospiti legati al momento del calcio, tra cuie Mihajlovic , ...Zlatan Ibrahimovic e la sua presenza a Sanremo continua a far discutere tutti. La scelta dell'attaccante del Milan sul suo alloggio sorprende tutti ...Probabili formazioni Milan-Udinese: le possibili scelte di Pioli e Gotti in vista della sfida valida per la 25^ giornata di Serie A 2020-2021 ...