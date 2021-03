I cittadini dello Stato messicano di Chiapas stanno rifiutando di venire vaccinati (Di martedì 2 marzo 2021) Secondo quanto riferisce la Cnn, in Messico la campagna vaccinale sta incontrando la strenua resistenza dei cittadini, che per una larga fetta non vogliono ricevere ilvaccino. Ad Aldama, una piccola ... Leggi su globalist (Di martedì 2 marzo 2021) Secondo quanto riferisce la Cnn, in Messico la campagna vaccinale sta incontrando la strenua resistenza dei, che per una larga fetta non vogliono ricevere ilvaccino. Ad Aldama, una piccola ...

virginiaraggi : Manca poco e potremo finalmente restituire ai cittadini la Fontana dello Zodiaco, a Ostia, nel Municipio X. Si trat… - ladyonorato : Questi non sono decessi dovuti al Covid, ma al tradimento dei cittadini da parte dello Stato. VERGOGNA!!! - paulolden1 : @MarcoCalabroTW Certo, se Draghi riuscirà a mettere (anche solo parzialmente) un po' di ordine nella stanza, sarann… - kiara86769608 : RT @LavaClaudio: @lagana_riccardo @Presa_Diretta @IaconaRiccardo Ecco per questo tipo di televisione sono disposto a dare soldi pubblici pe… - GiuseppeCima : RT @MuxLau: @pierofassino Eh no. Io non ringrazio affatto un “servitore dello Stato” che nelle sue conferenze autoreferenziali ha trattato… -