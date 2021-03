HBO | Spike Lee racconterà New York dall’11 settembre a oggi

(Di martedì 2 marzo 2021)Lee e e la HBO Documentary Films realizzeranno un documentario che racconta Newfino alla pandemia di coronavirus. Il documentario Il regista e la HBO Documentary Films faranno squadra per realizzare il nuovo progetto chiamato “NYC Epicenters 9 / 11-2021½”, che approfondirà le vite dei newesi mentre “si ricostruiscono e si riprendono da un devastante attacco terroristico passando alla pandemia globale in corso”. Un documentario a puntate così descritto dal network statunitense: “un’epica cronaca della vita, della perdita e della sopravvivenza nella città di Newnei venti anni successivi agli attacchi dell’11”.LeeLee ha dichiarato: “Come New Yawker che sanguina ...

Lettera d'amore diLee a New York per l'anniversario delle stragi dell'11 settembre. Il regista di Brooklyn e' al lavoro su una docu - serie perintitolata "NYC Epicenters 9/112021½," sui 20 anni dagli ...Il film, che unirà immagini ai racconti di prima mano dei cittadini, debutterà suverso la fine dell'anno e sarà disponibile in streaming suMax.Lee: "I membri dell'Academy che si ...HBO: Spike Lee racconterà New York dall'11 settembre alla pandemia. "Sono orgoglioso orgoglioso su come la nostra/mia città ha affrontato ...Spike Lee è impegnato nella realizzazione della docu-serie targata Hbo NYC Epicenters 9/11?2021½ in cui racconterà la storia di resilienza della sua New York, in un arco di tempo che va dal terribile ...