Frosinone-Monza 2-2, un pareggio che serve a poco ad entrambe (Di martedì 2 marzo 2021) Termina in parità, per 2-2, il big match di Serie B tra Frosinone e Monza, gara che ha aperto il programma odierno della 26a giornata di Serie B. Un punto per parte che probabilmente serve a poco ad entrambi: il Frosinone, sale a 34 punti, sempre fuori dalla zona playoff. Il Monza resta terzo, a 44 punti, a -1 dal Venezia secondo e -2 dall'Empoli che dovrà giocare in serata. Match subito palpitante con il gol del vantaggio ciociaro al 17? con Iemmello. Il pareggio del Monza al 19? con il difensore Paletta. Al 43?, arriva anche il sorpasso dei brianzoli, con Gytkjaer. Il Frosinone però trova il pari ad inizio ripresa, al 47? con Salvi.

