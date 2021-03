È morto il dj internazionale Claudio Coccoluto | aveva 59 anni

(Di martedì 2 marzo 2021) AGI - Si è spento questa notte a Cassino, nella sua abitazione, il dj di fama mondiale. Conosciuto in tutto il mondo per la sua musica da discoteca,59e da un anno combatteva contro una grave malattia. Proprio nella giornata di ieri il Comune di Cassinoannunciato la realizzazione di un murale dedicato all'artista scomparso.

Radio1Rai : ??È morto il Dj Claudio #Coccoluto, 59 anni, dj di statura internazionale. Si è spento alle 4,30 di oggi. Gli amici:… - SkyTG24 : È morto Claudio Coccoluto, tra i più importanti dj sulla scena internazionale - wireditalia : Ci ha lasciato il dj Claudio #Coccoluto: con il suo stile inconfondibile ha contribuito a dare identità e lustro in… - pccpla : RT @wireditalia: Ci ha lasciato il dj Claudio #Coccoluto: con il suo stile inconfondibile ha contribuito a dare identità e lustro internazi… - BreakingItalyNe : È morto Claudio Coccoluto: Uno dei più grandi dj internazionale, aveva 59 anni -

Ultime Notizie dalla rete : morto internazionale

La Stampa

il djClaudio Coccoluto, aveva 59 ...Protagonista in consolle da oltre quarant'anni, nel suo campo era una figura di fama. E'nella notte dopo aver combattuto con una grave malattia. Originario di Gaeta, lascia la ...ROMA (ITALPRESS) – Lutto nel mondo della musica. E’ morto all’età di 59 anni Claudio Coccoluto, dj di fama internazionale protagonista in consolle da oltre quarant’anni. Originario di Gaeta si è spent ...Cassino – E’ morto questa mattina all’età di 59 anni Claudio Coccoluto, il più noto e famoso in tutto il mondo disk Jokey italiano. Originario di Gaeta, viveva da anni nella sua casa a Cervaro, vicino ...