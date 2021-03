Draghi non partecipa nemmeno alla conferenza stampa sul nuovo Dpcm (Di martedì 2 marzo 2021) La conferenza stampa sulle misure anti-Covid in vigore dal prossimo 6 marzo si terrà questo pomeriggio alle 18.45. Sarà sempre a Palazzo Chigi, ma a presiederla non sarà il premier Mario Draghi, che oggi firmerà il nuovo Dpcm. A spiegare le misure, a partire dalla stretta sulla scuola, saranno i ministri della Salute e agli Affari regionali, Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini, nonché il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. E dopo le nuove nomine di Curcio alla Protezione Civile e Figliuolo come Commissario all’emergenza Covid, ecco un altro cambio di passo rispetto alle conferenze stampa fiume tenute da Giuseppe Conte e agli spazi informativi ad hoc organizzati da Rocco Casalino. Una scelta in discontinuità, che vedrà ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) Lasulle misure anti-Covid in vigore dal prossimo 6 marzo si terrà questo pomeriggio alle 18.45. Sarà sempre a Palazzo Chigi, ma a presiederla non sarà il premier Mario, che oggi firmerà il. A spiegare le misure, a partire dstretta sulla scuola, saranno i ministri della Salute e agli Affari regionali, Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini, nonché il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. E dopo le nuove nomine di CurcioProtezione Civile e Figliuolo come Commissario all’emergenza Covid, ecco un altro cambio di passo rispetto alle conferenzefiume tenute da Giuseppe Conte e agli spazi informativi ad hoc organizzati da Rocco Casalino. Una scelta in discontinuità, che vedrà ...

