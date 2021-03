Comune di Dugenta | arrivano due vigili a scavalco e un addetto SUAP

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Corpo di polizia municipale e l’ufficiodisi rafforzano con l’arrivo di due agenti e un istruttore adalla vicina Sant’Agata de’ Goti. I dipendenti De Rosa, Ruggiero e Ciaramella hanno preso servizio presso la nuova sede del Municipio in Piazza Mercato e svolgeranno la propria attività lavorativa presso l’Ente guidato dall’amministrazione Di Cerbo. “Sento di ringraziare il Sindaco Riccio e l’amministrazione comunale di Sant’Agata dei Goti per la fattiva collaborazione dimostrata, autorizzando i dipendenti a prestare servizio presso il nostro– la dichiarazione del Sindaco Clemente di Cerbo -. Come tutti gli enti locali soffriamo la carenza di personale, nel nostro caso aggravata da un recente pensionamento e un comando di altro dipendente. Siamo riusciti ...