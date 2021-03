Cinque serate per cinque ricordi: quella volta in cui Pippo Baudo fermò un suicidio in diretta tv – Il video (Di martedì 2 marzo 2021) È il 23 febbraio del 1995 quando, all’improvviso, a Sanremo irrompe un uomo, Pino Pagano, 38 anni, bolognese, disoccupato, che tenta di buttarsi giù dalla galleria del teatro Ariston. Momenti di concitazione, si teme il peggio fino all’intervento decisivo di Pippo Baudo, recordman di conduzioni a Sanremo (13 volte tra il 1968 e il 2008), che riesce a non andare in panico, a non perdere la pazienza e a prendere subito in mano la situazione. Dopo le prime urla, il conduttore siciliano prova un dialogo, poi lo raggiunge. «Qual è il motivo?», gli chiede, «Sono disperato», risponde lui. Ed è a quel punto che Baudo gli fa una promessa: «Ti aiuterò, te lo prometto. Vieni qui, non ti faccio arrestare. Vieni con me, ti do la mia parola». Così, grazie alle sue parole e alla successiva arresa dell’uomo, tra abbracci e applausi, si chiuse una ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) È il 23 febbraio del 1995 quando, all’improvviso, a Sanremo irrompe un uomo, Pino Pagano, 38 anni, bolognese, disoccupato, che tenta di buttarsi giù dalla galleria del teatro Ariston. Momenti di concitazione, si teme il peggio fino all’intervento decisivo di, recordman di conduzioni a Sanremo (13 volte tra il 1968 e il 2008), che riesce a non andare in panico, a non perdere la pazienza e a prendere subito in mano la situazione. Dopo le prime urla, il conduttore siciliano prova un dialogo, poi lo raggiunge. «Qual è il motivo?», gli chiede, «Sono disperato», risponde lui. Ed è a quel punto chegli fa una promessa: «Ti aiuterò, te lo prometto. Vieni qui, non ti faccio arrestare. Vieni con me, ti do la mia parola». Così, grazie alle sue parole e alla successiva arresa dell’uomo, tra abbracci e applausi, si chiuse una ...

MarioManca : Uno guarda le notizie tremende del #Tg1 e poi si chiede perché abbiamo bisogno di #Sanremo2021. Semplice, per sopra… - lepetitpri : Le poltrone vuote sono un grandissimo colpo al cuore. Mi fanno salire un magone che non avete idea. Ma che meravigl… - fasulo_antonio : L'orchestra sarà il pubblico delle cinque serate di #Sanremo. #Sanremo2021 - bartulen99 : Abbiamo il vino per le cinque serate @noemiofficial #Glicine #Sanremo2021 #Noemi #MEtamorfosi - teresor60 : Finalmente inizia! Per cinque serate mi voglio dimenticare di Covid, vaccini, zone rosse e gialle, voglio godermi s… -