Calcio | Ibrahimovic | ' Berlusconi? Secondo me mi avrebbe dato il permesso di venire'

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "me mi dava l'ok per. Sono sicuro, ho un bel rapporto con lui e mi vuole troppo bene, anche se mi ha mana Parigi senza il mo". Ironizza così Zlatan, sollecitato dalle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa dell'inaugurazione del festival di Sanremo. Il riferimento è alle dichiarazioni di Silvio, che aveva espresso perplessità sulla partecipazione del campione alla kermesse, sostenendo di non capire come il Milan avesse potuto acconsentire alla richiesta.

fanpage : Ibrahimovic su Lukaku a #Sanremo2021: “Se vuole venire è il benvenuto, non ci sono problemi tra noi” #2marzo - Agenzia_Ansa : LeBron James a Ibrahimovic: 'Contro le ingiustizie non starò mai zitto' #ANSA - paterno_carlo : - LykanLA : E niente, metto la personalizzazione delle tendenze e vedo #Ibrahimovic #LazioTorino #Toro Tolgo la personalizzazi… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #sanremo2021 #Ibra punzecchia Lukaku: “Se vuol vedere è benvenuto” -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ibrahimovic

Il grande campione delZlatan Ibrahimovi , poi, che su un palco "gioca fuori casa": "Non è il mio mondo, sono in buone mani. Non sono preoccupato. Essere perfetti significa sbagliare. Importa ...... al via Sanremo 2021 In linea perfetta con lo Zlatan che abbiamo imparato a conoscere attraverso ilgiocato, le dichiarazioni ai microfoni e il suo libro. Sanremo 2021: il ruolo di...Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Berlusconi? Secondo me mi dava l'ok per venire. Sono sicuro, ho un bel rapporto con lui e mi vuole troppo bene, anche se mi ha mandato a Parigi senza il mo permesso". Ironi ...Sono ormeggiati nelle acque di Portosole, uno accanto all’altro, gli yacht di Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Del Piero. I due campioni del calcio sono ancora una volta insieme, stavolta nel "campo" d ...