Bertolaso | “Ad aprile inondati dai vaccini”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 2 marzo 2021) “Ai primi disaremodai”. Così ha affermato, facendo la sua previsione, Guido, consulente per l’emergenza sanitaria per la Regione Lombardia in un’intervista di Quarta Repubblica: “Adesso arriva quello di Johnson & Johnson che è stato approvato dagli Stati Uniti”. E ha aggiunto: “poi si parla tanto dello Sputnik, tutti dicono che va bene. L’Ema farà delle verifiche e lo approverà”. Per: “Nella peggiore delle ipotesi adavremo cinque” ha così proseguito l’ex capo della Protezione Civile, “ma ci saranno dei problemi di organizzazione legati alla burocrazia. Per ogni vaccino c’è un questionario di undici pagine da compilare, questo ci porterebbe a prolungare i tempi. Per questo motivo dobbiamo ...