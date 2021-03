Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Speranza fa fosche previsioni. Il rischio di chiusura delle scuole. Il tema dei congedi… - webecodibergamo : A rischio chiusura le profumerie Douglas C’è anche uno dei 6 negozi di Bergamo - Mementus1897 : @PACMAN4976 @IlMarcheseBN @FuoriRosaTV ???????????? sarà sicuramente una live di livello!! Con forte rischio di chiusura… - Musso___ : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Speranza fa fosche previsioni. Il rischio di chiusura delle scuole. Il tema dei congedi per i gen… - gettasofia : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Speranza fa fosche previsioni. Il rischio di chiusura delle scuole. Il tema dei congedi per i gen… -

Ultime Notizie dalla rete : rischio chiusura

LA NAZIONE

...in sei domande che servirà a far emergere una fotografia di un panorama teatrale adi ... La seconda, quella di ottobre, è stata traumatica. Ha letteralmente spazzato via il lavoro che ...Se devo prendermi qualchedi stare male me lo prenderò. Ma non posso vivere una vita da ...accaduto in un attimo di distrazione imperdonabile! Tutto è avvenuto pochi minuti prima della...Scuole chiuse nelle zone rosse e dove l'incidenza del contagio prevede 250 casi su 100mila abitanti. Ma è scontro sull'ipotesi di chiudere gli istituti anche nelle zone ...La situazione della didattica a distanza e in presenza in 8 capoluoghi italiani: a Bari in classe per 48 giorni su 107, a Milano per tutti i 112 stabiliti. Nel mondo persi 74 giorni di istruzione a te ...