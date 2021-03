Via Croce, mercoledì si riapre a senso unico alternato (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Come anticipato ieri e confermato oggi dal Comune di Salerno, riapre da mercoledì la strada che da Via Croce conduce a Vietri sul Mare, dopo la una frana che ha reso necessario una messa in sicurezza urgente del costone roccioso. I rocciatori dell’impresa Cardine al lavoro anche ieri, di domenica, giorno festivo, per completare il prima possibile l’imbracamento con reti metalliche del costone roccioso. L’arteria come ha confermato l’assessore alla mobilità del Comune di Salerno, Mimmo De Maio, verrà riaperta con una sola carreggiata, che è stata già delimitata con l’installazione di Jersey, consentendo il transito a senso unico alternato a partire da mercoledì. A regolare il passaggio delle auto però non ci saranno dei semafori ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Come anticipato ieri e confermato oggi dal Comune di Salerno,dala strada che da Viaconduce a Vietri sul Mare, dopo la una frana che ha reso necessario una messa in sicurezza urgente del costone roccioso. I rocciatori dell’impresa Cardine al lavoro anche ieri, di domenica, giorno festivo, per completare il prima possibile l’imbracamento con reti metalliche del costone roccioso. L’arteria come ha confermato l’assessore alla mobilità del Comune di Salerno, Mimmo De Maio, verrà riaperta con una sola carreggiata, che è stata già delimitata con l’installazione di Jersey, consentendo il transito aa partire da. A regolare il passaggio delle auto però non ci saranno dei semafori ...

Chinask93471817 : @Pennacchiiiii Oggi camminata mattutina in città. Percorso: prato. Corso vittorio fino al bastione alicorno a s. Cr… - cdlavoro : O Croce Fedele , Albero Glorioso , Unico e ‘ il Fiore , le Fronde , il Frutto. O Dolce Legno che con Dolci Chiodi… - imphynitafollia : @Giusy48921432 Peccato ke della sua vita sia nota solo una parte, la tranveberazione poco approfondita, la via cruc… - DavideSulcic : Finalmente arrivato a casa: da Aurisina per i sentieri passando per il Sentiero della Salvia Santa Croce, altro pe… - Antonio81565996 : 'Il tuo volto Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto'. Chi più di Maria ha cercato il Signore? Insieme al… -