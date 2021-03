UFFICIALE Crotone | esonerato Stroppa | il comunicato

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ilha deciso di esonerare il tecnico Giovanni. Al momento non si conosce ancora il suo possibile sostituto. I dettagli Ilha deciso di esonerare il tecnico Giovanni. La notizia è stata annunciata dal club, confermando quanto emerso nella giornata di ieri dopo la sconfitta contro il Cagliari. Al momento non si conosce ancora il suo possibile sostituto dato che i contatti avuti ieri con Cristian Bucchi non hanno dato esito positivo: il tecnico ha ritenuto troppo bassa l’offerta economica. IL– «Il Football Clubcomunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato ...

In risposta all'effimera dichiarazione del sindaco di Crotone Vincenzo Voce. Lascia perplessi per forma e contenuto la nota di replica attribuita al sindaco di CROTONE, Vincenzo VOCE, circa la sua ass ...