UFC – Il meglio di Febbraio 2021

(Di lunedì 1 marzo 2021) – In attesa di un Marzo che si preannuncia spaziale, andiamo a ripercorrere cosa ci ha regalato quello di. Quattro eventi densi con alcuni momenti speciali come l’incredibile flying knee di Cory Sandhagen o la surreale sottomissione di Anthony Hernandez.ha anche smosso notevolmente il ranking della categoria dei pesi massimi grazie alle vittorie in ordine di tempo di Ciryl Gane, Derrick Lewis e Alexander Volkov in attesa della supersfida di fine Marzo tra Stipe Miocic e Francis Ngannou. Lo spaventoso KO di Derrick LewisFighter del mese – Derrick Lewis – E’ lui l’antieroe dei pesi massimi? La bellezza degli antieroi è che non seguono un copione scritto. Sicuramente Derrick Lewis è uno di quei personaggi che fanno sempre parlare di loro nel bene o nel male. Odiato dagli integralisti delle MMA, amato dai fan casual. ...