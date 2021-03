Si incrinano i pilastri di Maastricht

Leggi su ilmanifesto

Se alle parole seguiranno i fatti lo sapremo presto. Fin dalle prossime riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin previste per il 15 e 16 marzo. Ma già ora lo scontro tra le colombe e i falchi nella Ue non è più soltanto su quando tornerà in funzione il Patto di stabilità e crescita, ma se non sia venuto il momento di mettere in discussione le "regole sul debito". È stato questo il cuore del discorso pronunciato dal Commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, …