Serie A, il Crotone esonera Stroppa. Al suo posto Serse Cosmi (Di lunedì 1 marzo 2021) Crotone, esonerato Giovanni Stroppa. Al suo posto Serse Cosmi per tentare l'impresa salvezza. Crotone – Crotone, esonerato Giovanni Stroppa. La sconfitta interna contro il Cagliari (match decisivo in chiave salvezza) ha convinto la società calabrese a fare un'ultima disperata mossa per cercare di agguantare la permanenza in Serie A. Da qui la decisione di sollevare dall'incarico il tecnico della promozione e affidarsi all'esperienza di Serse Cosmi. Un contratto fino al termine della stagione con opzione in caso di salvezza. Chiuso il campionato le parti si vedranno per valutare se continuare insieme anche in caso di retrocessione.

