"Ora diamo libertà in sicurezza". La ricetta "anti-assembramenti" di Bassetti

Mariangela Garofano Dopo i disordini dello scorso weekend a Milano, Matteo Bassetti ha ribadito la necessità che dopo un anno dall'inizio della pandemia di Covid-19, i giovani tornino a divertirsi, ma rispettando le regole Sono passate poche ore dall'entrata della Lombardia in zona arancione e dal party clandestino milanese, a cui hanno partecipato centinaia di giovani. Ospite a Ore 14, Matteo Bassetti ha parlato dell'importanza di ridare la libertà ai giovani, a distanza di un anno dall'inizio della pandemia. "Credo sia importante dare sfogo", ha affermato su Rai due l'infettivologo, che prosegue: "Manifestazioni come quelle che abbiamo visto sono indecorose e vanno condannate. Ma con i ragazzi che da un anno non hanno alcuna possibilità di sfogo, fare in modo di darglielo in sicurezza, credo sia una ...

