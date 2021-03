“Non parto più”. Terremoto all’Isola dei Famosi, a due settimane dal via molla proprio il naufrago più atteso. Il motivo è lui è spiegarlo (Di lunedì 1 marzo 2021) Un’edizione che non comincia troppo bene. Dopo i continui rimandi l’Isola dei Famosi perde i pezzi. La data dell’11 marzo come giorno di avvio del programma sembra essere slittata al 15. Il motivo non è dato sapere. Per quanto riguarda gli inviati del programma, si sono succeduti negli anni Alvin, Stefano De Martino e Stefano Bettarini. E la scelta è ricaduta nuovamente su un uomo. Si era vociferato con forza delle ipotesi Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, ma Ilary Blasi e la redazione sono rimasti colpiti da un grande sportivo, che cercherà di stupire tutti. La produzione del reality show Mediaset ha infatti scritto su Instagram: “Dobbiamo svelarvi un segreto: Massimiliano Rosolino è l’inviato ufficiale dell’Isola”. E i fan del programma hanno subito commentato: “Lui è simpaticissimo”, “Complimenti, ci sarà da divertirsi, sono molto contenta”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Un’edizione che non comincia troppo bene. Dopo i continui rimandi l’Isola deiperde i pezzi. La data dell’11 marzo come giorno di avvio del programma sembra essere slittata al 15. Ilnon è dato sapere. Per quanto riguarda gli inviati del programma, si sono succeduti negli anni Alvin, Stefano De Martino e Stefano Bettarini. E la scelta è ricaduta nuovamente su un uomo. Si era vociferato con forza delle ipotesi Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, ma Ilary Blasi e la redazione sono rimasti colpiti da un grande sportivo, che cercherà di stupire tutti. La produzione del reality show Mediaset ha infatti scritto su Instagram: “Dobbiamo svelarvi un segreto: Massimiliano Rosolino è l’inviato ufficiale dell’Isola”. E i fan del programma hanno subito commentato: “Lui è simpaticissimo”, “Complimenti, ci sarà da divertirsi, sono molto contenta”. ...

_Vale_ria_ : Più persone mi hanno scritto privatamente e questo mi fa capire quanto sia diffuso questo comportamento (ps: se non… - miacaprini : RT @_heysestra: Se non vince Dayane parto io con gli hashtag teLeVotO TrucCatO GFviP!!1! ?? #dmvip #mellos #gfvip #exrosmello https://t.co… - Francym97 : RT @_heysestra: Se non vince Dayane parto io con gli hashtag teLeVotO TrucCatO GFviP!!1! ?? #dmvip #mellos #gfvip #exrosmello https://t.co… - tuitagaybs : RT @_heysestra: Se non vince Dayane parto io con gli hashtag teLeVotO TrucCatO GFviP!!1! ?? #dmvip #mellos #gfvip #exrosmello https://t.co… - Maria_D4m45c3n0 : RT @_heysestra: Se non vince Dayane parto io con gli hashtag teLeVotO TrucCatO GFviP!!1! ?? #dmvip #mellos #gfvip #exrosmello https://t.co… -