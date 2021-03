Morgan ancora contro Bugo: “La canzone che porta a Sanremo 2021 fu bocciata” (Di lunedì 1 marzo 2021) Morgan avrebbe lanciato un dardo infuocato contro Bugo, il suo ex compagno nell’avventura del Festival di Sanremo 2020. Si, perché Bugo quest’anno parteciperà da solista alla kermesse. E se la vendetta è un piatto che va servito freddo, Morgan l’avrebbe fatto proprio al momento giusto. Si, perché il cantautore avrebbe rivelato che la canzone con la quale Bugo calcherà il palco dell’Ariston avrebbe già visto il “no” secco di un altro direttore artistico. Due anni fa, stando al racconto di Morgn, Claudio Baglioni avrebbe rimandato indietro la canzone. Questa dichiarazione che ormai sta facendo il giro del web, Morgan l’avrebbe fatta dalle sue Instagram Stories: Ho visto che la canzone con cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)avrebbe lanciato un dardo infuocato, il suo ex compagno nell’avventura del Festival di2020. Si, perchéquest’anno parteciperà da solista alla kermesse. E se la vendetta è un piatto che va servito freddo,l’avrebbe fatto proprio al momento giusto. Si, perché il cantautore avrebbe rivelato che lacon la qualecalcherà il palco dell’Ariston avrebbe già visto il “no” secco di un altro direttore artistico. Due anni fa, stando al racconto di Morgn, Claudio Baglioni avrebbe rimandato indietro la. Questa dichiarazione che ormai sta facendo il giro del web,l’avrebbe fatta dalle sue Instagram Stories: Ho visto che lacon cui ...

