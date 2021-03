Milan, lesione per Ibra. Calhanoglu: edema al polpaccio. Rebic: sospiro di sollievo (Di lunedì 1 marzo 2021) Esami strumentali questa mattina in casa Milan dopo i problemi riportati da Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic nella sfida di ieri contro la Roma. Queste le condizioni dei giocatori in seguito a quanto emerso dai test: – Ibrahimovic: lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni. – Calhanoglu: gli esami strumentali hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Verrà rivalutato secondo evoluzione clinica. – Rebic: gli esami strumentali hanno dato esito negativo. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Esami strumentali questa mattina in casadopo i problemi riportati da Zlatanhimovic, Hakane Antenella sfida di ieri contro la Roma. Queste le condizioni dei giocatori in seguito a quanto emerso dai test: –himovic:del muscolo lungo adduttore sinistro. Verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni. –: gli esami strumentali hanno evidenziato un diffusodei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Verrà rivalutato secondo evoluzione clinica. –: gli esami strumentali hanno dato esito negativo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

