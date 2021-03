L’incidente di Cossu | l’ex calciatore del Cagliari è stato dimesso dall’ospedale

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 marzo 2021) Sospiro di sollievo per Andreadopodel(adesso nell’area scouting del club sardo) èBusinco. Il classe 1980 eraricoverato d’urgenza sabato 20 febbraio dopo un brutto incidente stradale.è rimasto qualche giorno in rianimazione, poi ha subito un’operazione per alcuni punti di sanguinamento ai polmoni. Oggi sono arrivate le dimissioni, il dirigente adesso potrà tornare a seguire la squadra, ovviamente dovrà ancora mantenere il riposo e sottoporsi a visite periodiche. La squadra ha ritrovato fiducia dopo il successo nello scontro salvezza contro il Crotone, l’arrivo dell’allenatore Semplici potrebbe risultare decisivo per l’ultima parte ...