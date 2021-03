L’appello di Bianchi: “Più investimenti per l’istruzione. Serve lottare contro la dispersione scolastica” (Di lunedì 1 marzo 2021) "Dobbiamo investire di più in termini finanziari, ma anche di passione civile, in scuola università e ricerca che sono impegnati nel consolidare il valore del vivere insieme e dell'inclusione. Mai come oggi scuola, università e tutto il mondo dell'educazione sono impegnati nel consolidare il valore del vivere insieme, dell'inclusione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) "Dobbiamo investire di più in termini finanziari, ma anche di passione civile, in scuola università e ricerca che sono impegnati nel consolidare il valore del vivere insieme e dell'inclusione. Mai come oggi scuola, università e tutto il mondo dell'educazione sono impegnati nel consolidare il valore del vivere insieme, dell'inclusione". L'articolo .

