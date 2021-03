Il Veneto accelera le vaccinazioni | dosi accantonate | ora mollare i freni

Leggi su dire

(Di lunedì 1 marzo 2021) VENEZIA – “Da oggi somministreremo tutti i vaccini che arrivano perché abbiamo fatto la scorta dei 21 giorni”. Lo annuncia il direttore della sanità veneta Luciano Flor, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile a Marghera. “Abbiamo fatto scorta in base ai vaccini arrivati finora, d’ora in avanti possiamo pensare di accelerare molto perché abbiamo accantonato e ora abbiamo la certezza che se non arrivassero i vaccini per tre settimane possiamo garantire comunque la seconda dose a tutti quelli che hanno ricevuto la prima”, spiega Flor. “Mi viene da dire che molliamo un po’ i freni“, conclude il direttore della sanità regionale ipotizzando che “di qui a fine marzo somministreremo circa 370.000 dosi”.