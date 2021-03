Golden Globe 2021 | il commento ai premi | dal trionfo di Nomadland alla ‘sorpresa’ Andra Day

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 1 marzo 2021), ilsui vincitori e l'impatto sulla corsa agli Oscar: dallo storico successo di Chloé Zhao alle inaspettate vittorie diDay e Jodie Foster. Isaranno ricordati come un'edizione in clamoroso 'ritardo' rispetto al solito (quasi due mesi più avanti in confronto alle date abituali) e per una cerimonia segnata dal "distanziamento sociale", con i presentatori distribuiti fra New York e Los Angeles e i candidati collegati esclusivamente via internet. Una cerimonia inevitabilmente sottotono, pertanto, forse meno coinvolgente nel ritmo e nelle dinamiche, ma che ha contribuito a rendere merito ad alcuni dei titoli e delle interpretazioni più significativi di questo sciagurato 2020/, ...