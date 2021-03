DIRETTA | Dad, necessario un recupero degli apprendimenti a giugno? Le ripercussioni sulla didattica (Di lunedì 1 marzo 2021) I contagi risalgono e c'è timore per la scuola. La didattica a distanza ritorna prepotentemente d'attualità. Speciale in DIRETTA lunedì 1 marzo su Orizzonte Scuola TV L'articolo DIRETTA Dad, necessario un recupero degli apprendimenti a giugno? Le ripercussioni sulla didattica . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) I contagi risalgono e c'è timore per la scuola. Laa distanza ritorna prepotentemente d'attualità. Speciale inlunedì 1 marzo su Orizzonte Scuola TV L'articoloDad,un? Le

ufbsquad : RT @nargillos: venerdì prossimo sono in dad questo significa finale di wandavision in diretta alle 9 - nargillos : venerdì prossimo sono in dad questo significa finale di wandavision in diretta alle 9 - infoitinterno : Covid Campania, San Giorgio a Cremano, scuole in dad fino al 14 marzo. DIRETTA - cilentonotizie : L'annuncio di De Luca in diretta: dal primo marzo chiuse tutte le scuole. Si torna alla DAD - daniele19921 : RT @GiuliGolia69: @SCRIGNOMAGICO @AUT2008 Caspita che caratterino! Ripeto non volevo essere né sgarbata né offensiva solo sapere se parlavi… -