Da mercoledì arancione rafforzato in tanti comuni della provincia lombarda (Di lunedì 1 marzo 2021) MILANO – L’intera provincia di Como in arancione rafforzato da mercoledì 3 marzo con scadenza dopo una settimana, mercoledì 10 marzo compreso. Lo ha deciso il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che ha firmato tre nuove ordinanza sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori Covid-19 di Regione Lombardia e sentito il Ministero della Salute. La provincia di Brescia resta in arancione rafforzato. Mede, Viggiù e Bollate da fascia rossa passano ad arancione rafforzato a partire da giovedì 4 e fino a giovedì 11 marzo compreso. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) MILANO – L’intera provincia di Como in arancione rafforzato da mercoledì 3 marzo con scadenza dopo una settimana, mercoledì 10 marzo compreso. Lo ha deciso il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che ha firmato tre nuove ordinanza sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori Covid-19 di Regione Lombardia e sentito il Ministero della Salute. La provincia di Brescia resta in arancione rafforzato. Mede, Viggiù e Bollate da fascia rossa passano ad arancione rafforzato a partire da giovedì 4 e fino a giovedì 11 marzo compreso.

