Crotone, Cosmi sostituirà Stroppa: intesa ai dettagli (Di lunedì 1 marzo 2021) Il principale candidato per la sostituzione di Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone ora è Serse Cosmi. I dettagli Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il principale candidato per la sostituzione di Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone ora è Serse Cosmi. Cosmi non allena in Serie A dal 2012 quando venne esonerato dal Siena mentre la sua ultima esperienza in panchina è stata nella scorsa stagione con il Perugia. L’accordo con il presidente Gianni Vrenna è stato trovato. Ci sono solo gli ultimi dettagli da sistemare e domani sarà in campo per dirigere il primo allenamento in vista dell’impegno di mercoledì contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Il principale candidato per la sostituzione di Giovannisulla panchina delora è Serse. ISecondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il principale candidato per la sostituzione di Giovannisulla panchina delora è Sersenon allena in Serie A dal 2012 quando venne esonerato dal Siena mentre la sua ultima esperienza in panchina è stata nella scorsa stagione con il Perugia. L’accordo con il presidente Gianni Vrenna è stato trovato. Ci sono solo gli ultimida sistemare e domani sarà in campo per dirigere il primo allenamento in vista dell’impegno di mercoledì contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com

