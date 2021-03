Covid: Gb, 5.455 nuovi contagi, dato più basso da settembre (Di lunedì 1 marzo 2021) Londra, 1 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Gran Bretagna 5.455 nuovi casi di coronavirus, il numero più basso da settembre. Il dato risente del consueto calo del lunedì, dovuto alle minori registrazioni nel weekend, ma sottolinea comunque il buon risultato della campagna di vaccinazione e delle misure anti contagio. I decessi sono 104. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Londra, 1 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Gran Bretagna 5.455casi di coronavirus, il numero piùda. Ilrisente del consueto calo del lunedì, dovuto alle minori registrazioni nel weekend, ma sottolinea comunque il buon risultato della campagna di vaccinazione e delle misure antio. I decessi sono 104. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

