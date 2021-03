Covid, crescono i contagi in Piemonte: metà sono della variante inglese (Di martedì 2 marzo 2021) . Secondo le previsioni la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente Il pericolo delle varianti sta diventando piuttosto serio anche in Italia. In diverse regioni la situazione sta peggiorando, con casi in aumento, accompagnate da ospedalizzazioni. Il Piemonte ha fatto registrare un’impennata di contagi tutto provenienti dal L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 marzo 2021) . Secondo le previsioni la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente Il pericolo delle varianti sta diventando piuttosto serio anche in Italia. In diverse regioni la situazione sta peggiorando, con casi in aumento, accompagnate da ospedalizzazioni. Ilha fatto registrare un’impennata ditutto provenienti dal L'articolo proviene da Inews.it.

