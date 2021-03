Come riaccendere la passione con il partner abituale (Di lunedì 1 marzo 2021) passione e abitudine: Come dialogano Tra abitudine e passione esistono altre due parole chiavi fondamentali: dettaglio e istinto. Se si ha cura dei piccoli dettagli e non si ragiona troppo si riesce a mantenere un ottimo equilibrio tra le azioni che ripetiamo insieme o per il partner, mentre se si agisce d’istinto senza far prevalere troppo i pensieri, ecco che il fuoco rimane acceso. La metafora del fuoco resta un’immagine ottima per spiegare in che modo qualcosa di vivo e che scalda va mantenuto sempre attivo. Se pensate proprio a un camino con la fiamma all’interno, saprete benissimo che la fiamma stessa cresce, si abbassa, cambia, evolve, emette suoni, varia. Per fare in modo che il fuoco non si spenga del tutto si deve avere coscienza di dove la fiamma stia andando in ogni momento, di cosa accende la nostra ... Leggi su dilei (Di lunedì 1 marzo 2021)e abitudine:dialogano Tra abitudine eesistono altre due parole chiavi fondamentali: dettaglio e istinto. Se si ha cura dei piccoli dettagli e non si ragiona troppo si riesce a mantenere un ottimo equilibrio tra le azioni che ripetiamo insieme o per il, mentre se si agisce d’istinto senza far prevalere troppo i pensieri, ecco che il fuoco rimane acceso. La metafora del fuoco resta un’immagine ottima per spiegare in che modo qualcosa di vivo e che scalda va mantenuto sempre attivo. Se pensate proprio a un camino con la fiamma all’interno, saprete benissimo che la fiamma stessa cresce, si abbassa, cambia, evolve, emette suoni, varia. Per fare in modo che il fuoco non si spenga del tutto si deve avere coscienza di dove la fiamma stia andando in ogni momento, di cosa accende la nostra ...

Nmarru : @ostvest Nessuno ha ragionato sulle parole di Draghi in senato.. 'Ripartire dopo il covid non sarà come riaccender… - Lees_bae : RT @thepalecountess: Che nervoso pagare millantamila euro per tutte le piattaforme streaming del mondo adesso piene di contenuti con pagame… - MartaManu91 : RT @thepalecountess: Che nervoso pagare millantamila euro per tutte le piattaforme streaming del mondo adesso piene di contenuti con pagame… - eeverywheeree : 4- la chiave come faccio a farla 5- come faccio a passare le giornate a pulire 6- dove li trovo i soldi 7- se viene… - AcciaioMario : RT @Beaoh11: «Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Il governo dovrà proteggere i miliardari, tutti i miliardari, ma sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Come riaccendere La Germani mette la terza. Battuta Reggio Emilia 89 - 79 ...Emilia 89 - 79 40' Baldi Rossi in contropiede 89 - 79 Sims dalla lunetta 89 - 77 39' Chery come ... si riprende il rimbalzo e segna! 82 - 71 34' Un altra magia di Crawford 78 - 71 33' A riaccendere la ...

In arrivo dal governo Draghi il Dl Sostegno Nel suo discorso programmatico alla Camere, il premier Mario Draghi, ha affermato che "uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Il governo dovrà proteggere i lavoratori tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche ...

Il grande schermo si riaccende il 27 marzo Ma i cinema bellunesi faticano a crederci Corriere Delle Alpi In arrivo dal governo Draghi il Dl Sostegno Nel suo discorso programmatico alla Camere, il premier Mario Draghi, ha affermato che “uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Il governo dovrà proteggere i lavoratori tutti i lavorat ...

Come arredare una casa buia, idee e consigli per sfruttare al meglio la luce Per illuminare una stanza senza finestre non sempre serve abbattere pareti o aggiungere nuove aperture: basta usare nel modo giusto colori, riflessi e luci artificiali ...

...Emilia 89 - 79 40' Baldi Rossi in contropiede 89 - 79 Sims dalla lunetta 89 - 77 39' Chery... si riprende il rimbalzo e segna! 82 - 71 34' Un altra magia di Crawford 78 - 71 33' Ala ...Nel suo discorso programmatico alla Camere, il premier Mario Draghi, ha affermato che "uscire dalla pandemia non saràla luce. Il governo dovrà proteggere i lavoratori tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche ...Nel suo discorso programmatico alla Camere, il premier Mario Draghi, ha affermato che “uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Il governo dovrà proteggere i lavoratori tutti i lavorat ...Per illuminare una stanza senza finestre non sempre serve abbattere pareti o aggiungere nuove aperture: basta usare nel modo giusto colori, riflessi e luci artificiali ...