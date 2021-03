Amadeus difende sua moglie: "Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti" (Di lunedì 1 marzo 2021) “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti”. Amdeus in una intervista a Oggi prende le difese di sua moglie, Giovanna Civitillo, finita al centro delle polemiche perché sarà la conduttrice di PrimaFestival, il notiziario flash dedicato alla manifestazione. Anche Civitillo ha voluto chiarire come sia rimasta “sorpresa davvero da questa proposta di Rai Pubblicità. Ero pronta a rinunciarci, per evitare polemiche che disturbassero Ama. Poi lui mi ha convinto su quanto fosse stupido rinunciarci: indosserò il mio impermeabile e mi lascerò scivolare addosso le polemiche. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci sinon lo si fa per le”. Amdeus in una intervista a Oggi prende le difese di sua, Giovanna Civitillo, finita al centro delle polemiche perché sarà la conduttrice di PrimaFestival, il notiziario flash dedicato alla manifestazione. Anche Civitillo ha voluto chiarire come sia rimasta “sorpresa davvero da questa proposta di Rai Pubblicità. Ero pronta a rinunciarci, per evitare polemiche che disturbassero Ama. Poi lui mi ha convinto su quanto fosse stupido rinunciarci: indosserò il mio impermeabile e mi lascerò scivolare addosso le polemiche. ...

