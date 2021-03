Alitalia, Draghi accelera sul dossier all’insegna della “discontinuità” (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Parola d’ordine discontinuità. Quella economica, richiesta dall’Ue, tra la vecchia Alitalia e la newco pubblica per il rilancio della società Ita che Mario Draghi ha messo al centro del nuovo piano da presentare a Bruxelles per tentare di risollevare la compagnia aerea. Sabato si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione preliminare sul dossier Alitalia, a cui hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio, il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli e i ministri dell’Economia Daniele Franco, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti. Un primo confronto in vista della riunione in videoconferenza, prevista per il 3 o 4 marzo, tra l’esecutivo e Margrethe Vestager, la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Parola d’ordine. Quella economica, richiesta dall’Ue, tra la vecchiae la newco pubblica per il rilanciosocietà Ita che Marioha messo al centro del nuovo piano da presentare a Bruxelles per tentare di risollevare la compagnia aerea. Sabato si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione preliminare sul, a cui hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio, il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli e i ministri dell’Economia Daniele Franco, delle Infrastrutture emobilità sostenibili Enrico Giovannini e dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti. Un primo confronto in vistariunione in videoconferenza, prevista per il 3 o 4 marzo, tra l’esecutivo e Margrethe Vestager, la ...

