Vaccino Covid, in Usa via libera definitivo al monodose di Johnson&Johnson: 100 milioni di dosi entro l’estate. Attesa per l’ok di Ema (Di domenica 28 febbraio 2021) Gli Stati Uniti da oggi potranno contare su un terzo alleato nella battaglia contro il coronavirus. Dopo un primo via libera dato venerdì, nella giornata di sabato la Food and Drug Administration statunitense, l’ente Usa che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha approvato definitivamente il Vaccino monodose della Johnson&Johnson. Il Vaccino si aggiunge ai due che la sanità americana sta già somministrando: Pfizer BioNTech e Moderna. Per l’eventuale distribuzione anche al livello europeo, invece, bisognerà attendere almeno fino all’11 marzo quando si prevede che l’Ema possa dare il via libera. Il Vaccino è il primo monodose che sarà messo in campo. L’azienda ha promesso agli Usa di fornire 100 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Gli Stati Uniti da oggi potranno contare su un terzo alleato nella battaglia contro il coronavirus. Dopo un primo viadato venerdì, nella giornata di sabato la Food and Drug Administration statunitense, l’ente Usa che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha approvato definitivamente ildella Johnson&Johnson. Ilsi aggiunge ai due che la sanità americana sta già somministrando: Pfizer BioNTech e Moderna. Per l’eventuale distribuzione anche al livello europeo, invece, bisognerà attendere almeno fino all’11 marzo quando si prevede che l’Ema possa dare il via. Ilè il primoche sarà messo in campo. L’azienda ha promesso agli Usa di fornire 100di ...

