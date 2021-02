Uomini e Donne, riavvicinamento in corso tra un’ex tronista e la sua scelta (Di domenica 28 febbraio 2021) Era lo scorso gennaio quando l’ex tronista di Uomini e Donne Sara Shaimi ufficializzava la rottura con la sua scelta, il corteggiatore Sonny Di Meo. La storia, nata sotto le telecamere del celebre programma di Canale 5 durante il periodo del lockdown, sembrava procedere bene. Almeno fino all’annuncio di entrambi i ragazzi che avevano così informato i fan della coppia di questo allontanamento. Una rottura, avevano spiegato, dovuta principalmente a incomprensioni e divergenze caratteriali. Divergenze che evidentemente nell’ultimo periodo si sono però iniziate ad appianare. Qualcosa tra i due infatti è cambiato e a raccontarlo è stata proprio Sara in una sua storia pubblicata recentemente sul suo profilo Instagram. Nel video la ragazza, che in questi giorni si trova a Dubai, anzitutto risponde agli ... Leggi su isaechia (Di domenica 28 febbraio 2021) Era lo sgennaio quando l’exdiSara Shaimi ufficializzava la rottura con la sua, il corteggiatore Sonny Di Meo. La storia, nata sotto le telecamere del celebre programma di Canale 5 durante il periodo del lockdown, sembrava procedere bene. Almeno fino all’annuncio di entrambi i ragazzi che avevano così informato i fan della coppia di questo allontanamento. Una rottura, avevano spiegato, dovuta principalmente a incomprensioni e divergenze caratteriali. Divergenze che evidentemente nell’ultimo periodo si sono però iniziate ad appianare. Qualcosa tra i due infatti è cambiato e a raccontarlo è stata proprio Sara in una sua storia pubblicata recentemente sul suo profilo Instagram. Nel video la ragazza, che in questi giorni si trova a Dubai, anzitutto risponde agli ...

