Tennis, ATP Cordoba 2021: continua il sogno di Juan Manuel Cerundolo, ora finale con lo spagnolo Ramos

Non si ferma il sogno di Juan Manuel Cerundolo. Il 19enne argentino, numero 335 della classifica mondiale, si è qualificato per la finale del torneo ATP di Cordoba, ovviamente la prima per lui nel circuito maggiore. Ora il tennista di casa se la vedrà nell'ultimo atto con l'esperto spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che, invece, ha raggiunto la sua nona finale della carriera a livello ATP. In semifinale Cerundolo ha sconfitto il più quotato connazionale Federico Coria, numero 95 del mondo. Un derby argentino che ha visto trionfare il numero 335 del ranking in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 dopo due ore e dieci minuti di gioco.

