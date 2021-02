Magrini Aifa | «Vaccino Sputnik ottimo | ma prima servono i dati»

peterkama : magrini, AIFA : sputnik ottimo ma aspettiamo l'ok della ue #corsera - kiki_viola8 : DELIBERA AIFA PER FARMACO SALVA VITA BIMBI AFFETTI DA SMA - Firma la petizione! - kiki_viola8 : DELIBERA AIFA PER FARMACO SALVA VITA BIMBI AFFETTI DA SMA - Firma la petizione! - marcodonadelli : Ma dove vive il sig. Nicola Magrini, Direttore dell'AIFA? '5 anni'? 'La stiamo gestendo meglio di altre situazioni'… - Simonaguer : David vive a pochi metri da casa mia, ha sette mesi e una malattia terribile ma curabile. Chiediamo all'AIFA di sbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Magrini Aifa

Corriere della Sera

E' molto dubbioso sul vaccino russo Nicola, direttore dell'Agenzia italiana del farmaco,. Che dicono i dati? "Sulla rivista Lancet sono stati pubblicati risultati molto interessanti cui ...... con Silvio Garattini, uno dei più importanti farmacologi italiani fondatore dell'Istituto Mario Negri e con Nicoladirettore generale dell'. ' L'ONDA LUNGA DELL'EPIDEMIA' è un racconto ...Pagani. Si potrebbe aprire anche per Lucia Pepe, la bimba paganese di tre anni, la strada per la terapia genica […] ...Stasera in tv , lunedì 22 febbraio, su Rai 3 torna l'appuntamento con PresaDiretta . Inizio alle ore 21.20 per il programma condotto ...