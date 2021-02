Le pagelle del Benevento – Foulon in crisi | Lapadula troppo solo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ilesce sconfitto 2-0 dal Diego Armando Maradona di Napoli. Decisivi i gol di Mertens e Politano che permettono alla squadra di Gattuso di tornare alla vittoria. Ledei giallorossi: Montipò 6: Molto bene nelle uscite, non ha particolari colpe su entrambi i gol e viene raramente chiamato in causa per rispondere a conclusioni nel corso dei 90 minuti. Depaoli 5: Ha l’occasione del pari subito dopo il vantaggio di Mertens ma Meret gli dice di no. Serata agitata, dalle sue parti agisce Insigne che mette a segno due assist. Tuia 5,5: Una sbavatura grossolana nel primo tempo, quando sullo zero a zero rischia di consegnare a Mertens il gol del vantaggio. Barba 5,5: Tanta ordinaria amministrazione in una partita che non gli richiede di effettuare straordinari nonostante il valore tecnico degli avversari. ...