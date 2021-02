Crotone, Stroppa verso l’esonero: contatti con Bucchi (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Crotone è sempre più indirizzato all’esonero dell’allenatore Giovanni Stroppa. Ennesima sconfitta per il club calabrese che ha perso anche contro il Cagliari nello scontro salvezza per la 24esima giornata del campionato di Serie A. La classifica è sempre più preoccupante, il distacco dalla permanenza è addirittura di 8 punti. Il Crotone è reduce da 6 sconfitte consecutive, in campionato ha vinto appena 3 volte in 24 partite poi 3 pareggi e ben 18 sconfitte. Serve un cambio di passo immediato, a partire dalle prossime gare per evitare la retrocessione anticipata. Panchina Crotone, contatti con Bucchi Il Crotone sembra aver deciso per l’esonero di Stroppa, il ribaltone è inevitabile per provare a tornare in corsa per ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilè sempre più indirizzato aldell’allenatore Giovanni. Ennesima sconfitta per il club calabrese che ha perso anche contro il Cagliari nello scontro salvezza per la 24esima giornata del campionato di Serie A. La classifica è sempre più preoccupante, il distacco dalla permanenza è addirittura di 8 punti. Ilè reduce da 6 sconfitte consecutive, in campionato ha vinto appena 3 volte in 24 partite poi 3 pareggi e ben 18 sconfitte. Serve un cambio di passo immediato, a partire dalle prossime gare per evitare la retrocessione anticipata. PanchinaconIlsembra aver deciso perdi, il ribaltone è inevitabile per provare a tornare in corsa per ...

