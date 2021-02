Crotone, Stroppa: “Eravamo padroni del campo. Poco fortunati…” (Di domenica 28 febbraio 2021) Continua il momento nero del Crotone: i calabresi cadono in casa anche contro il Cagliari e vedono allontanarsi sempre di più il treno salvezza.caption id="attachment 1053587" align="alignnone" width="3000" Crotone Stroppa (getty images)/captionLE PAROLE DI StroppaIl tecnico Giovanni Stroppa analizza il match ai microfoni di Sky Sport: "Eravamo padroni del campo. Poi nell'episodio del primo gol avremmo potuto fare meglio. Fin lì avevamo fatto un'ottima partita. Siamo stati Poco bravi e Poco fortunati, pensando ai pali colpiti. Abbiamo fatto una prestazione molto importante. C'è la sensazione di essere vivi per questa rincorsa".caption id="attachment 1038389" align="alignnone" width="1024" Stroppa, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Continua il momento nero del: i calabresi cadono in casa anche contro il Cagliari e vedono allontanarsi sempre di più il treno salvezza.caption id="attachment 1053587" align="alignnone" width="3000"(getty images)/captionLE PAROLE DIIl tecnico Giovannianalizza il match ai microfoni di Sky Sport: "del. Poi nell'episodio del primo gol avremmo potuto fare meglio. Fin lì avevamo fatto un'ottima partita. Siamo statibravi efortunati, pensando ai pali colpiti. Abbiamo fatto una prestazione molto importante. C'è la sensazione di essere vivi per questa rincorsa".caption id="attachment 1038389" align="alignnone" width="1024", ...

